FESTIVAL RANQ’ART : LE SOL TOUT UN MONDE SOUS NOS PIEDS Mont Lozère et Goulet, jeudi 25 juillet 2024.

Mont Lozère et Goulet Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25

fin : 2024-08-02

Pour sa 5ème édition, le Ranq’art se penche vers le sol, cette ressource mal connue, et proposera diverses approches pour mieux voir et comprendre: expositions, conférences, concerts, ateliers…

PROGRAMME A VENIR…

Pour sa 5ème édition, le Ranq’art se penche vers le sol, cette ressource mal connue, et proposera diverses approches pour mieux voir et comprendre: expositions, conférences, concerts, ateliers…

PROGRAMME A VENIR

EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par 48 – OT Mont Lozère