FESTIVAL DES LANTERNES À MONTAUBAN ET ALBI Mont Lozère et Goulet, 20 janvier 2024, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Le Foyer rural de Bagnols-les-Bains vous propose un voyage de 2 jours le 20 et 21/01 pour découvrir le festival des lanternes à Montauban et Albi.

JOUR 1 : départ 13H00 à Mende pour Montauban. Visite libre du festival des lanternes à partir de 18H00…..

2024-01-20 fin : 2024-01-21 . EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The Foyer rural de Bagnols-les-Bains proposes a 2-day trip on 20 and 21/01 to discover the Lantern Festival in Montauban and Albi.

DAY 1: departure 1:00 pm from Mende for Montauban. Free visit to the lantern festival from 6:00 pm….

El Foyer rural de Bagnols-les-Bains propone un viaje de 2 días los días 20 y 21/01 para descubrir el Festival de los Faroles de Montauban y Albi.

DÍA 1: salida a las 13.00 h de Mende hacia Montauban. Visita libre del festival de los farolillos a partir de las 18.00 h….

Das Foyer rural von Bagnols-les-Bains bietet Ihnen am 20. und 21.1. eine zweitägige Reise zum Laternenfestival in Montauban und Albi an.

TAG 1: Abfahrt 13.00 Uhr in Mende nach Montauban. Freier Besuch des Laternenfestivals ab 18H00…..

