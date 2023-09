SOIRÉE COCHON LE BLEYMARD Mont Lozère et Goulet, 4 novembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Venez nombreux samedi 4 novembre à la salle des fêtes du Bleymard, à partir de 19H00 pour la soirée cochon. Animé par le duo.

Au menu : apéritif de bienvenue / charcuterie / jambon braisé – flèque / coupétade / café

Prix : 20€ / adulte et 10€ pour le….

2023-11-04

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



Come and join us on Saturday November 4th at the Salle des Fêtes in Le Bleymard, starting at 7:00 pm for the Pig Party. Hosted by the duo.

Menu: welcome aperitif / charcuterie / braised ham – flèque / coupétade / coffee

Price: 20? / adult and 10? for…

Vengan todos a la Salle des Fêtes de Bleymard el sábado 4 de noviembre a partir de las 19.00 h para la fiesta del cerdo. El dúo será el anfitrión.

Menú: aperitivo de bienvenida / embutidos / jamón cocido – flèque / coupétade / café

Precio: 20? por adulto y 10? por…

Kommen Sie zahlreich am Samstag, den 4. November, in den Festsaal von Bleymard, ab 19H00 zum Schweineabend. Animiert von dem Duo.

Menü: Begrüßungsaperitif / Aufschnitt / geschmorter Schinken – Flèque / Coupétade / Kaffee

Preis: 20 Euro pro Erwachsener und 10 Euro für…

