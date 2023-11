RÉUNION D’INFORMATION AUX HABITANTS DE BAGNOLS-LES-BAINS Mont Lozère et Goulet, 2 novembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Présentation et restitution par le bureau d’études Ressources Consultants Finances de l’étude financière et fiscale de la situation de la commune déléguée de Bagnols-les-Bains avant fusion, pendant fusion et sur les conséquences d’une éventuelle sci….

Presentation and presentation by Ressources Consultants Finances of the financial and fiscal study of the situation of the commune of Bagnols-les-Bains before the merger, during the merger and on the consequences of a possible sci…

Presentación y exposición por parte de la consultoría Ressources Consultants Finances del estudio financiero y fiscal de la situación del municipio de Bagnols-les-Bains antes de la fusión, durante la fusión y sobre las consecuencias de una posible sci…

Präsentation und Wiedergabe der Finanz- und Steuerstudie durch das Studienbüro Ressources Consultants Finances über die Situation der delegierten Gemeinde Bagnols-les-Bains vor der Fusion, während der Fusion und über die Folgen einer möglichen Abspaltung…

