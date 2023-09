BEFORE DU MORDORFEST – IO MONADE STANCA & TREEHORN Mont Lozère et Goulet, 28 octobre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Reprise des Before du MordorFest le samedi 28 Oct à partir de 20h avec la venue de 2 groupes italiens bien connus dans le milieu des musiques indépendantes à tendance Noise Rock avec IO MONADE STANCA (Canale/IT) et TREEHORN (Turin/IT)

IO MONADE STAN….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The MordorFest Before series resumes on Saturday, Oct 28 from 8pm with the appearance of 2 Italian bands well known in the Noise Rock independent music scene: IO MONADE STANCA (Canale/IT) and TREEHORN (Turin/IT)

IO MONADE STAN…

La serie MordorFest Before se reanuda el sábado 28 de octubre a partir de las 20:00 h con la aparición de 2 bandas italianas muy conocidas en la escena musical independiente del Noise Rock: IO MONADE STANCA (Canale/IT) y TREEHORN (Turín/IT)

IO MONADE STAN…

Wiederaufnahme der MordorFest Before am Samstag, den 28. Oktober ab 20 Uhr mit dem Auftritt von zwei italienischen Bands, die in der unabhängigen Musikszene mit Tendenz zum Noise Rock gut bekannt sind: IO MONADE STANCA (Canale/IT) und TREEHORN (Turin/IT)

IO MONADE STAN…

Mise à jour le 2023-09-28 par 48 – OT Mont Lozère