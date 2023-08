SORTIE SUR LE CANAL DU MIDI Mont Lozère et Goulet, 16 septembre 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Le club « Les Sources du Lot » Générations Mouvement vous propose une sortie le samedi 16 septembre sur le canal du midi avec une croisière déjeuner de 5H00.

Programme :

Embarquement au Pont-Neuf/Pont canal. Passage des 9 écluses de Fonseranes, navig….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The « Les Sources du Lot » Générations Mouvement club is organizing an outing on Saturday September 16 on the Canal du Midi, with a 5H00 lunch cruise.

Program:

Boarding at Pont-Neuf/Canal bridge. Passage of the 9 locks at Fonseranes, navigation…

El club Générations Mouvement « Les Sources du Lot » organiza el sábado 16 de septiembre una salida por el Canal du Midi, con un almuerzo-crucero de 5 horas.

Programa:

Embarque en Pont-Neuf/Puente del Canal. Paso de las 9 esclusas de Fonseranes, navegación y…

Der Club « Les Sources du Lot » Générations Mouvement schlägt Ihnen am Samstag, den 16. September einen Ausflug auf dem Canal du Midi mit einer 5H00 dauernden Mittagskreuzfahrt vor.

Programm :

Einschiffung an der Pont-Neuf/Pont canal. Passieren der 9 Schleusen von Fonseranes, Navigation…

