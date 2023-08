FERRO-RANDO BELVEZET ALLENC Mont Lozère et Goulet, 26 août 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

Ferro-rando de Belvezet à Allenc

Rendez-vous à 10h15 le samedi 26 août en gare de Belvezet pour prendre le Translozérien en direction de Allenc puis randonnée de 13km, 300m de dénivelé positif pour un retour à Belvezet aux alentours de 16h.

Repas tir….

Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie



Ferro-rando from Belvezet to Allenc

Meet at 10.15am on Saturday August 26 at Belvezet station to take the Translozérien train to Allenc, then a 13km hike, 300m ascent, returning to Belvezet around 4pm.

Meal and…

Ferro-rando de Belvezet a Allenc

Cita a las 10.15 h del sábado 26 de agosto en la estación de Belvezet para tomar el tren Translozérien hasta Allenc. A continuación, caminata de 13 km, 300 m de desnivel, regreso a Belvezet hacia las 16 h.

Comida…

Ferro-Wanderung von Belvezet nach Allenc

Wir treffen uns am Samstag, den 26. August um 10:15 Uhr am Bahnhof von Belvezet, um den Translozérien nach Allenc zu nehmen. Anschließend wandern wir 13 km, 300 m positiver Höhenunterschied und kommen gegen 16 Uhr wieder in Belvezet an.

Essen Schießen…

