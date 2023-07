FESTIVAL RANQ’ART Mont Lozère et Goulet, 25 juillet 2023, Mont Lozère et Goulet.

Mont Lozère et Goulet,Lozère

La beauté des arbres, ces « géants énigmatiques » , leur force et leur vulnérabilité, leur énergie, leur générosité, leurs interactions, les légendes qu’ils incarnent, les possibles qu’ils proposent, interrogent, stimulent et émerveillent, forestiers….

2023-07-25 fin : 2023-08-04 . EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie



The beauty of trees, these « enigmatic giants », their strength and vulnerability, their energy, their generosity, their interactions, the legends they embody, the possibilities they offer, question, stimulate and amaze, foresters…

La belleza de los árboles, estos « gigantes enigmáticos », su fuerza y su vulnerabilidad, su energía, su generosidad, sus interacciones, las leyendas que encarnan, las posibilidades que ofrecen, cuestionan, estimulan y llenan de asombro, a los forestales…

Die Schönheit der Bäume, diese « rätselhaften Riesen », ihre Stärke und Verletzlichkeit, ihre Energie, ihre Großzügigkeit, ihre Interaktionen, die Legenden, die sie verkörpern, die Möglichkeiten, die sie vorschlagen, hinterfragen, anregen und in Erstaunen versetzen, Förster…

Mise à jour le 2023-07-17 par 48 – OT Mont Lozère