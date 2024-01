REPAS SPECTACLES – LA FAROUCHE CIE & COLLECTIHIHIHIF Mont Lozère et Goulet, mercredi 20 mars 2024.

REPAS SPECTACLES – LA FAROUCHE CIE & COLLECTIHIHIHIF Mont Lozère et Goulet Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 18:00:00

fin : 2024-03-20

Notre classique hivernal & familial est de retour !

Une soirée de découvertes artistiques et culinaires à partager en famille ou entre amis. Au programme : deux spectacles entrecoupés d’un délicieux repas concocté par nos chefs !

Nouveauté de cet…

Notre classique hivernal & familial est de retour !

Une soirée de découvertes artistiques et culinaires à partager en famille ou entre amis. Au programme : deux spectacles entrecoupés d’un délicieux repas concocté par nos chefs !

Nouveauté de cette année : l’après-midi du sam. 30 mars, venez profiter d’un atelier parents enfants, autour des émotions et de l’oralité avec Sabrina Chézeau de La Farouche Cie.

18h : Les souliers mouillés – La Farouche Cie

Dès 7 ans. 55 mn.

19h30 : repas étoilé entre deux spectacles.

Réservation indispensable avant le 26 MARS à MIDI sur www.festivaldolt.org ou au 04 66 45 20 50

21h30 : Mike Tiger – Collectihihihif

Dès 7 ans. 45 mn.

Repas & spectacles : 25€ et 10€ pour les moins de 12 ans

1 spectacle : 12€ et 6€ pour les moins de 12 ans

Atelier : 5€ le duo

EUR.

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie contact@festivaldolt.org



L’événement REPAS SPECTACLES – LA FAROUCHE CIE & COLLECTIHIHIHIF Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2024-01-15 par 48 – OT Mont Lozère