Animation stand plancton Mont-Lénigo Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Animation stand plancton Mont-Lénigo, 21 juillet 2023, Le croisic. Animation stand plancton Vendredi 21 juillet, 10h00 Mont-Lénigo Gratuit: 0 Les objectifs de cette animation est de faire découvir : à chacun la diversité et la fragilité des espèces planctoniques,

l’incidence de la qualité des eaux continentales sur celle des eaux côtières (connexions amont/aval de bassin versant)

l’importance de ces organismes dans les enjeux de notre territoire.

Comprendre les phénomènes de bloom planctonique La malle pédagogique Planktobox support de ces animations, a été conçue par Cap vers la Nature, l’Observatoire du Plancton et le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne. Elle contient des outils terrains pour faciliter la collecte et l’observation du plancton par des outils immersifs. Animation gratuite. Financée par Cap-Atlantique, AELB et Fondation Entreprise Grand Ouest. Mont-Lénigo Allée Jacques Guilleux 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/animation-stand-plancton-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:30:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T12:30:00+02:00 FAMILLE JEUNESSE

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Mont-Lénigo Adresse Allée Jacques Guilleux 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Mont-Lénigo Le croisic

Mont-Lénigo Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Animation stand plancton Mont-Lénigo 2023-07-21 was last modified: by Animation stand plancton Mont-Lénigo Mont-Lénigo 21 juillet 2023 Le Croisic Mont-Lénigo Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique