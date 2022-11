ANIMATIONS AU MONT FOURCAT MONT FOURCAT Auterive Catégories d’évènement: Auterive

ANIMATIONS AU MONT FOURCAT Mercredi 23 novembre, 14h30 MONT FOURCAT

Ouvert à tous, gratuit !

L’Espace Jeunes d’Auterive et le Services des sports se délocalisent au Mont Fourcat ! Goûter offert par la municipalité ! MONT FOURCAT 31190 auterive Michelet Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T14:30:00+01:00

2022-11-23T16:30:00+01:00

