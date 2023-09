Journées du Patrimoine – Promenade « Le chemin des dames de Loire-Atlantique » Mont-Esprit Le croisic, 16 septembre 2023, Le croisic.

Journées du Patrimoine – Promenade « Le chemin des dames de Loire-Atlantique » 16 et 17 septembre Mont-Esprit Gratuit: 0

Promenade « Le chemin des dames de Loire-Atlantique », un cheminement de lieu en lieu évoquant la personnalité de femmes ayant marqué l’histoire de la Loire-Atlantique.

Récits de leurs vies, lectures de leurs oeuvres et accompagnement musical par le CaFéministe.

Mont-Esprit A l'amphithéâtre 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE