Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit, 24 mai 2023, Le croisic. Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ 24 mai – 13 septembre, les mercredis Mont Esprit Inscription: 6, Inscription: 0, Inscription: 4, Inscription: 5, Inscription: 60 Visite commentée « Découverte de la Vielle Ville » Commentée par Laurent Delpire, historien de l’Art et attaché de conservation du Patrimoine, cette promenade vous emmène à la découverte des quartiers anciens du Croisic, témoins du riche passé commercial de la cité, tourné vers l’exportation du sel de Guérande. Du quartier médiéval blotti autour de l’église Notre-Dame-de-Pitié à l’alignement des maisons d’armateurs sur les quais de granit, souvenirs historiques et anecdotes ponctuent cette déambulation, tout en évoquant également le développement de la pêche à la sardine au XIXe siècle ou l’essor des bains de mer à la même époque.

Un livre ouvert sur un passé glorieux remis aujourd'hui en valeur. Réservation à l'Office de Tourisme du Croisic sur place ou pas téléphone.

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

2023-09-13T10:00:00+02:00 – 2023-09-13T12:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE

