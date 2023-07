Profitez d’une sieste musicale et bucolique Mont Duplan Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Profitez d’une sieste musicale et bucolique Mont Duplan Nîmes, 17 septembre 2023, Nîmes. Profitez d’une sieste musicale et bucolique Dimanche 17 septembre, 11h00 Mont Duplan Gratuit. Entrée libre. Abandonnez-vous au rythme et bouger librement au gré des de la musique avec une démonstration de danse extatique par Alexandra Woode. Venez participer au tournoi de pétanque, assister à des sets de DJ et faire une sieste musicale perchée dans les arbres. Mont Duplan Mont Duplan, 30017 Nîmes Nîmes 30017 Mont Duplan Gard Occitanie Situé au nord-est du centre ville de Nîmes, ce quartier est bâtie sur une des collines de la ville. Durant le Moyen Âge un cimetière juif est établie au pied de la colline. Au XIXe siècle, la municipalité commence à aménager la colline en y installant de nombreux moulins à vent et en y plantant de la végétation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

