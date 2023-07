BAINS DE FORÊTS ET ORCHIDÉES Mont du Sainte-Croix Forbach, 16 juillet 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Soignez votre corps et votre esprit grâce au pouvoir extraordinaire des arbres forestiers.

Vous apprendrez, lors de la sortie, à profiter de ces bains de forêt thérapeutiques. De plus, il vous sera proposé une marche silencieuse, vous permettant une connexion plus profonde avec l’écosystème forestier.

Cette sortie sera animée par Michel Greff, naturaliste et animateur-nature.

Le tarif est de 6 € par personne. Nombre de places limité.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach: 03 87 85 02 43 ou contact@paysdeforbach.com. Tout public

Dimanche 2023-07-16 14:00:00 fin : 2023-07-16 16:30:00. 6 EUR.

Mont du Sainte-Croix Parking de l’émetteur

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Heal your body and mind with the extraordinary power of forest trees.

During the outing, you’ll learn how to take advantage of these therapeutic forest baths. You’ll also be offered a silent walk, allowing you to connect more deeply with the forest ecosystem.

This outing will be led by Michel Greff, naturalist and nature organizer.

Cost: 6? per person. Limited number of places.

Registration required at the Pays de Forbach Tourist Office: 03 87 85 02 43 or contact@paysdeforbach.com

Regale a su cuerpo y a su mente el extraordinario poder de los árboles del bosque.

Durante la excursión, aprenderá a aprovechar estos baños terapéuticos del bosque. Además, se le propondrá un paseo en silencio, que le permitirá conectar más profundamente con el ecosistema forestal.

Esta salida estará dirigida por Michel Greff, naturalista y guía de la naturaleza.

El coste es de 6€ por persona. Las plazas son limitadas.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo del Pays de Forbach: 03 87 85 02 43 o contact@paysdeforbach.com

Pflegen Sie Ihren Körper und Geist mit der außergewöhnlichen Kraft der Waldbäume.

Während des Ausflugs lernen Sie, wie Sie diese therapeutischen Waldbäder genießen können. Außerdem wird Ihnen ein stiller Spaziergang angeboten, der Ihnen eine tiefere Verbindung mit dem Ökosystem des Waldes ermöglicht.

Der Ausflug wird von Michel Greff, einem Naturwissenschaftler und Naturführer, geleitet.

Der Preis beträgt 6 ? pro Person. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Anmeldung erforderlich beim Office de Tourisme du Pays de Forbach: 03 87 85 02 43 oder contact@paysdeforbach.com

Mise à jour le 2023-07-10 par FORBACH TOURISME