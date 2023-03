Sortie escalade (falaise) en extérieur Mont Dol Mont-Dol Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Mont-Dol

Sortie escalade (falaise) en extérieur Mont Dol, 15 mai 2023, Mont-Dol. Sortie escalade (falaise) en extérieur Lundi 15 mai, 13h30 Mont Dol Gratuit Le lundi 15 mai, de 13h30 à 16h30, venez tester vos compétences de grimpeurs sur le site du Mont Dol, quelque soit votre niveau.

Seul prérequis demandé : Maitriser les techniques de sécurité de l’assurage en 5 temps en moulinette. Pas de matériel à prévoir sauf ses chaussons. Rendez vous directement sur le site, un covoiturage pourra être organisé entre les grimpeurs avant la sortie. Durée sur place : 3h Inscription obligatoire sur le site mon espace siuaps . Mont Dol 48.57070978155873, -1.765370915525198 Mont-Dol 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T13:30:00+02:00 – 2023-05-15T16:30:00+02:00

2023-05-15T13:30:00+02:00 – 2023-05-15T16:30:00+02:00 animations siuaps

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Mont-Dol Autres Lieu Mont Dol Adresse 48.57070978155873, -1.765370915525198 Ville Mont-Dol Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Mont Dol Mont-Dol

Mont Dol Mont-Dol Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-dol/

Sortie escalade (falaise) en extérieur Mont Dol 2023-05-15 was last modified: by Sortie escalade (falaise) en extérieur Mont Dol Mont Dol 15 mai 2023 Mont Dol Mont-Dol Mont-Dol

Mont-Dol Ille-et-Vilaine