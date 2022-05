La couleur tombée du ciel Maison du Tertre Mont-Dol Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mont-Dol

La couleur tombée du ciel Maison du Tertre, 11 juin 2022 13:00, Mont-Dol. 11 juin – 3 juillet Sur place entrée libre https://bon-accueil.org/ Les oeuvres Edouard Wolton & Charlotte Charbonnel proposent une relecture au prisme de l’imaginaire lovecraftien de l’histoire et des légendes attachées au Mont-Dol. Entre peintures de paysages fantastiques aux ciels nacrés hyperboréens, photographies de minéraux semblant émettre dans un spectre lumineux impossible, les œuvres d’Edouard Wolton et Charlotte Charbonnel réunies pour cette exposition proposent une relecture au prisme de l’imaginaire lovecraftien de l’histoire et des légendes attachées au Mont-Dol. Et si les anciens cultes attestés dédiés à la déesse Cybèle, au dieu pétrogène Mithra, ou encore la marque de griffes qu’aurait laissée le diable sur un rocher du mont, n’étaient que les manifestations d’une même créature fantastique tombée du ciel il y a plusieurs siècles? Maison du Tertre Mont-Dol 35120 Mont-Dol Ille-et-Vilaine samedi 11 juin – 13h00 à 18h00

