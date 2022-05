« Et il y avait des géants sur la Terre en ces temps-là… » Maison du Tertre Mont-Dol Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mont-Dol

« Et il y avait des géants sur la Terre en ces temps-là… » Maison du Tertre, 14 octobre 2020 13:00, Mont-Dol. 14 – 30 octobre 2020 Sur place Entrée libre ; le port du masque est obligatoire pour la visite de l’exposition ainsi que l’application des gestes barrières (jauge limitée à 15 personnes). L’exposition « Et il y avait des géants sur la Terre en ces temps-là… » réunit une sélection d’œuvres de Quentin Montagne autour de l’iconographie paléolithique et de ses visions fantasmées. L’exposition « Et il y avait des géants sur la Terre en ces temps-là… » réunit une sélection d’œuvres de Quentin Montagne autour de l’iconographie paléolithique et de ses visions fantasmées. L’artiste explore les temps antédiluviens au travers une série de dessins et collages inspirée de la faune du Pléistocène et dont les fouilles paléontologiques de Mont-Dol ont révélé des ossements d’animaux de l’époque Moustérienne. Oscillant entre reconstitutions savantes, fantasmes de paradis perdus et visions terribles d’éruptions volcaniques, les nouvelles oeuvres de Quentin Montagne réalisées pour l’exposition explorent la faune préhistorique et les représentations élaborés par la science-fiction. Mammouths, tigres à dents de sabre et cerfs megaloceros côtoient dinosaures, ruines et vaisseaux spatiaux dans des paysages où règne l’anachronisme. L’exposition se prolonge dans les rues de Mont-Dol avec à un travail mené autour de l’iconographie paléolithique imaginée par les élèves de GS au CM2 de l’école Simon Sirodot. Informations pratiques : Le Tertre, 35120 Mont-Dol Ouvert du 14 au 31 octobre 2020, du mercredi au dimanche de 13h00 à 18h00. Vernissage le vendredi 09 octobre à 18h00 en présence de l’artiste

N.B : Le port du masque est obligatoire pour la visite de l’exposition ainsi que l’application des gestes barrières (jauge limitée à 15 personnes) Production : Le Bon Accueil | Commune de Mont-Dol

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu scolaire coordonnée par Le Bon Accueil (Rennes) soutenue par la DRAC Bretagne et la commune de Mont-Dol en collaboration avec la DSDEN 35. Maison du Tertre Mont-Dol 35120 Mont-Dol Ille-et-Vilaine mercredi 14 octobre 2020 – 13h00 à 18h00

