Empruntant aux cristaux, menhirs et bétyles, les sculptures de Germain Marguillard présentées dans cette exposition explorent les croyances autrefois ancrées au sommet du Mont-Dol pour leurs liens avec les forces chthoniennes. Le titre de l'exposition, emprunté à l'historien des religions roumain Mircéa Eliade, renvoie à La Pierre Mère qui contient en germe toutes les créatures, minéraux et plantes. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'un projet au long cours de résidences d'artistes à l'Ecole Simon Sirodot de Mont-Dol. Après Macula Nigra, Quentin Montagne, Edouard Wolton et Charlotte Charbonnel, Germain Marguillard continue ce travail de réécriture d'une légende contemporaine du Mont-Dol inspirée de son histoire remontant à bien au-delà des débuts de l'humanité. Suite aux ateliers animés par l'artiste au sein de l'école Simon Sirodot, de curieux vestiges érigés par les élèves seront également visibles en haut du mont.

