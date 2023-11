MONT NOËL ENCHANTÉ Mont-devant-Sassey, 16 décembre 2023, Mont-devant-Sassey.

Mont-devant-Sassey,Meuse

Contes de Noël et animations sonores et musicales pour petits et grands, théâtres à images, illuminations et magie de Noël. Entrée libre.

Douceurs de Noël à partager autour du sapin : vin chaud, chocolat, café, crêpes, gâteaux en vente pour quelques sous au bénéfice des Amis de l’Église de Mont-devant-Sassey pour les restaurations de l’édifice médiéval.

Prévoir des vêtements chauds en fonction de la météo car l’église ne peut pas être chauffée.. Tout public

Samedi 2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est



Christmas storytelling and musical entertainment for young and old, picture theaters, illuminations and Christmas magic. Free admission.

Christmas treats to share around the Christmas tree: mulled wine, chocolate, coffee, crêpes and cakes on sale for just a few pennies, with proceeds going to the Friends of the Mont-devant-Sassey Church for restoration of the medieval edifice.

Please bring warm clothing, as the church cannot be heated.

Cuentos de Navidad, espectáculos musicales y sonoros para grandes y pequeños, teatros ilustrados, iluminación y la magia de la Navidad. Entrada gratuita.

Delicias navideñas para compartir alrededor del árbol de Navidad: vino caliente, chocolate, café, crepes y pasteles a la venta por unos céntimos a beneficio de los Amigos de la Iglesia de Mont-devant-Sassey para la restauración del edificio medieval.

Lleve ropa de abrigo, según el tiempo que haga, ya que la iglesia no dispone de calefacción.

Weihnachtsmärchen und akustische und musikalische Animationen für Groß und Klein, Bildertheater, Beleuchtung und Weihnachtszauber. Freier Eintritt.

Weihnachtliche Leckereien rund um den Weihnachtsbaum: Glühwein, Schokolade, Kaffee, Crêpes, Kuchen werden für ein paar Cent zugunsten der Freunde der Kirche von Mont-devant-Sassey verkauft, die die Restaurierung des mittelalterlichen Gebäudes unterstützen.

Bitte bringen Sie je nach Wetterlage warme Kleidung mit, da die Kirche nicht beheizt werden kann.

