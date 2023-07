FÊTE PATRONALE Mont-devant-Sassey, 14 août 2023, Mont-devant-Sassey.

Mont-devant-Sassey,Meuse

Concert exceptionnel d’inauguration des festivités de l’Assomption par le Thibault DILLE Trio, groupe en tournée internationale, pour une expérience musicale unique mêlant compositions personnelles, arrangements et improvisations en complicité avec la salle.

Thibault Dille, accordéoniste prodige et compositeur, Thomas Maillet à la guitare et Toine Cnockaert, à la batterie et aux percussions, sont trois amis de longue date, musiciens aventureux et pleins d’humour. Ils proposent d’explorer les possibilités offertes par leurs instruments et leur créativité, en jouant un répertoire surprenant dans ses mélanges, allant des reprises de chansons connues arrangées pour interagir avec le public (Stevie Wonder, The Beatles, Sting, …) aux compositions de la main de Thibault Dille, festives ou nostalgiques.

Les trois compères profitent avec brio de la spontanéité du moment pour développer une large part d’improvisation, permettant ainsi à leur musique de se réinventer à chaque instant. Il faut les découvrir sur scène et se laisser transporter par leur univers musical captivant : un voyage inoubliable !

Petite restauration au village, feu d’artifice incroyable à 23h00 suivi d’un bal disco. Tout public

Lundi 2023-08-14 19:00:00 fin : 2023-08-15 . 0 EUR.

Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est



An exceptional concert to inaugurate the Assumption festivities, featuring the Thibault DILLE Trio, a group on international tour, for a unique musical experience combining personal compositions, arrangements and improvisations in complicity with the audience.

Thibault Dille, accordion prodigy and composer, Thomas Maillet on guitar and Toine Cnockaert on drums and percussion, are three long-standing friends and adventurous, humorous musicians. They propose to explore the possibilities offered by their instruments and their creativity, playing a surprisingly mixed repertoire, ranging from covers of well-known songs arranged to interact with the audience (Stevie Wonder, The Beatles, Sting, etc.) to Thibault Dille?s own compositions, festive or nostalgic.

The three brilliantly take advantage of the spontaneity of the moment to develop a large degree of improvisation, allowing their music to reinvent itself at every moment. Discover them live and let yourself be transported by their captivating musical universe: an unforgettable journey!

Light refreshments in the village, incredible fireworks at 11:00 p.m. followed by a disco ball

Un concierto excepcional para inaugurar las fiestas de la Asunción, con la participación del Trío Thibault DILLE, grupo en gira internacional, que ofrece una experiencia musical única combinando sus propias composiciones, arreglos e improvisaciones en estrecha colaboración con el público.

Thibault Dille, prodigioso acordeonista y compositor, Thomas Maillet a la guitarra y Toine Cnockaert a la batería y percusión, son tres amigos de toda la vida, músicos aventureros con un gran sentido del humor. Exploran las posibilidades que ofrecen sus instrumentos y su creatividad, interpretando un repertorio sorprendentemente variado que va desde versiones de canciones conocidas arregladas para interactuar con el público (Stevie Wonder, The Beatles, Sting, etc.) hasta composiciones festivas o nostálgicas de Thibault Dille.

Los tres aprovechan brillantemente la espontaneidad del momento para desarrollar un amplio grado de improvisación, permitiendo que su música se reinvente a cada instante. Descúbralos en directo y déjese transportar por su cautivador universo musical: ¡un viaje inolvidable!

Refrescos ligeros en el pueblo, increíbles fuegos artificiales a las 23:00 horas seguidos de una bola de discoteca

Ein außergewöhnliches Konzert zur Eröffnung der Feierlichkeiten zu Mariä Himmelfahrt mit dem Thibault DILLE Trio, einer Band auf internationaler Tournee, für eine einzigartige musikalische Erfahrung, die Eigenkompositionen, Arrangements und Improvisationen in Komplizenschaft mit dem Saal vermischt.

Thibault Dille, Akkordeon-Wunderkind und Komponist, Thomas Maillet, Gitarre, und Toine Cnockaert, Schlagzeug und Perkussion, sind drei langjährige Freunde, abenteuerlustige und humorvolle Musiker. Sie bieten an, die Möglichkeiten ihrer Instrumente und ihrer Kreativität zu erkunden, indem sie ein überraschend gemischtes Repertoire spielen, das von Coverversionen bekannter Songs, die für die Interaktion mit dem Publikum arrangiert wurden (Stevie Wonder, The Beatles, Sting, …), bis hin zu festlichen oder nostalgischen Eigenkompositionen von Thibault Dille reicht.

Die drei Kumpels nutzen die Spontaneität des Augenblicks gekonnt aus, um einen großen Anteil an Improvisation zu entwickeln, wodurch sich ihre Musik in jedem Moment neu erfinden kann. Man muss sie auf der Bühne entdecken und sich von ihrem fesselnden musikalischen Universum mitreißen lassen: eine unvergessliche Reise!

Kleine Snacks im Dorf, unglaubliches Feuerwerk um 23.00 Uhr, gefolgt von einem Disco-Ball

Mise à jour le 2023-07-14 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE