L’acteur Hippolyte Girardot revient sur les planches de Culturissimo proposer une lecture de Sur les chemins noirs, le récit de voyage autobiographique de Sylvain Tesson. Vendredi 26 mai, 20h00 1

L’acteur Hippolyte Girardot revient sur les planches de Culturissimo proposer une lecture de Sur les chemins noirs, le récit de voyage autobiographique de Sylvain Tesson.

Hippolyte Girardot s’est fait connaître dans Le bon plaisir de Francis Girod – qui lui vaudra une nomination au César du meilleur espoir masculin en 1985. Nommé deux fois à celui du meilleur acteur pour Un monde sans pitié d’Éric Rochant et Hors la vie de Maroun Bagdadi, il remporte le Prix d’honneur de l’interprétation 2019 du Festival international du film de fiction historique pour Je ne rêve que de vous de Laurent Heynemann. Il a aussi joué dans la série norvégienne Occupied et pour Wes Anderson dans The French Dispatch, sorti en 2021. On le retrouvait l’an passé à l’affiche de L’Astronaute, de Nicolas Giraud, et il revient aujourd’hui lire Sur les chemins noirs pour Culturissimo. À la sortie d’un coma de plusieurs semaines, Sylvain Tesson entreprend, dans le cadre de sa rééducation, de traverser la France à pied en ne passant que par les « chemins noirs » – les tracés les plus fins et tortueux des cartes que nous consultons, et qui serpentent le pays. Le récit d’une exploration géographique et corporelle, à découvrir sur la scène du Molière, à Mont-de-Marsan.

Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres.

La lecture se déroulera le vendredi 26 mai à 20 heures sur la scène du Molière à Mont-de-Marsan.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc Saint-Pierre-du-Mont (informations au 05 58 05 54 54).

Le Molière Place Charles de Gaulle, 40000 Mont de Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes