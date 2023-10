Atelier « les blessures de l’âme » Mont-de-Marsan, 21 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Les huiles essentielles sont de précieux dons de la nature qui peuvent nous accompagner sur le plan physique. Savez-vous qu’elles sont aussi puissantes pour nous aider sur les plans mental, émotionnel, et spirituel ?

Durant cette conférence d’une heure, vous découvrirez les principales émotions vécues pour chacune des 5 blessures de l’âme. Puis vous apprendrez comment les huiles essentielles, telles de petites fées, peuvent vous accompagner dans la guérison émotionnelle de ces blessures.

« Personne au monde ne peut rendre quelqu’un d’autre heureux; le bonheur ne peut venir que de l’intérieur de soi. » – Lise Bourbeau

Quelle que soit votre avancée sur le chemin conscient de guérison de tes blessures, vienez découvrir comment acquérir un peu plus d’autonomie dans votre paix et votre bonheur intérieurs grâce aux huiles essentielles..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Essential oils are precious gifts of nature that can help us on a physical level. Did you know that they can also help us on the mental, emotional and spiritual levels?

During this one-hour conference, you’ll discover the main emotions experienced for each of the 5 wounds of the soul. Then learn how essential oils, like little fairies, can accompany you in the emotional healing of these wounds.

« No one in the world can make anyone else happy; happiness can only come from within – Lise Bourbeau

Whatever your progress on the conscious path to healing your wounds, come and discover how to gain a little more autonomy in your inner peace and happiness with essential oils.

Los aceites esenciales son preciosos regalos de la naturaleza que pueden ayudarnos a nivel físico. Pero ¿sabías que también pueden ayudarnos a nivel mental, emocional y espiritual?

Durante esta conferencia de una hora, descubrirá las principales emociones experimentadas por cada una de las 5 heridas del alma. A continuación, aprenderá cómo los aceites esenciales, como pequeñas hadas, pueden ayudarle a sanar emocionalmente estas heridas.

« Nadie en el mundo puede hacer feliz a nadie; la felicidad sólo puede venir del interior – Lise Bourbeau

Sea cual sea su progreso en el camino consciente hacia la curación de sus heridas, venga a descubrir cómo ganar un poco más de autonomía en su paz interior y su felicidad gracias a los aceites esenciales.

Ätherische Öle sind wertvolle Geschenke der Natur, die uns auf der körperlichen Ebene begleiten können. Wussten Sie, dass sie uns auch auf mentaler, emotionaler und spiritueller Ebene helfen können?

In diesem einstündigen Vortrag lernen Sie die wichtigsten Emotionen kennen, die Sie bei jeder der fünf Seelenverletzungen erlebt haben. Dann erfahren Sie, wie ätherische Öle Sie wie kleine Feen bei der emotionalen Heilung dieser Wunden begleiten können.

« Niemand auf der Welt kann einen anderen Menschen glücklich machen; Glück kann nur aus dem Inneren kommen. » – Lise Bourbeau

Egal, wie weit du auf deinem bewussten Weg zur Heilung deiner Wunden gekommen bist, finde heraus, wie du mithilfe von ätherischen Ölen mehr Autonomie für deinen inneren Frieden und dein Glück erlangen kannst.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Mont-de-Marsan