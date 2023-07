café-rencontre des vergers montois Mont-de-Marsan, 23 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Nichés au cœur des quartier montois, les trois vergers participatifs constituent de véritables écrins de nature ou chacun peut faire fructifier ses talents de jardiniers. Organisé en partenariat avec le service d’espaces verts de Mont de Marsan, le café-rencontre permet aux habitants du quartier comme aux Montois de se retrouver dans un de ces vergers pour discuter et mieux connaitre la saisonnalité de son jardin ou de son balcon.

Les discussion s’ouvrent ensuite vers une thématique liée au développement durable et à la biodiversité. Le tout autour d’un bon café !

sur inscription.

2023-09-23

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Nestled in the heart of Mont de Marsan’s neighborhoods, the three participatory orchards are veritable jewels of nature, where everyone can put their gardening talents to good use. Organized in partnership with Mont de Marsan’s green spaces department, the café-rencontre is an opportunity for local residents and residents of Mont de Marsan to meet up in one of these orchards to discuss and learn more about the seasonality of their garden or balcony.

Discussions then turn to a theme linked to sustainable development and biodiversity. All over a good cup of coffee!

on registration

Situados en el corazón de los barrios de Mont de Marsan, los tres huertos participativos son auténticas joyas de la naturaleza donde cada cual puede poner en práctica sus dotes de jardinero. Organizado en colaboración con el departamento de espacios verdes de Mont de Marsan, el café-rencontre es una oportunidad para que los vecinos y residentes de Mont de Marsan se reúnan en uno de estos huertos para charlar y conocer mejor la estacionalidad de su jardín o balcón.

A continuación, los debates giran en torno a un tema relacionado con el desarrollo sostenible y la biodiversidad. Todo ello acompañado de un buen café

inscripción obligatoria

Die drei partizipativen Obstgärten in den Vierteln von Mont Marsan sind wahre Schatzkästchen der Natur, in denen jeder seine gärtnerischen Talente entfalten kann. Das in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt von Mont de Marsan organisierte Café-rencontre ermöglicht es den Bewohnern des Viertels und der Stadt Mont de Marsan, sich in einem der Obstgärten zu treffen, um zu diskutieren und die Jahreszeiten in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon besser kennen zu lernen.

Die Diskussionen werden dann auf ein Thema im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und Biodiversität ausgeweitet. Das Ganze bei einem guten Kaffee!

auf Anmeldung

