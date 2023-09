Café rencontre des vergers montois Mont-de-Marsan, 23 septembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

En partenariat avec le service des Espaces Verts de Mont de Marsan, le café-rencontre permet aux habitants du quartier comme aux montois de se retrouver dans un des 3 vergers participatifs de la cille pour discuter et mieux connaitre la saisonnalités des plantations fruitières, mais aussi de son jardin ou de son balcon..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 12:00:00. .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Mont de Marsan’s Green Spaces department, the café-rencontre gives local residents and residents of Mont de Marsan the chance to meet up in one of the city’s 3 participative orchards to discuss and learn about the seasonality of fruit planting, as well as that of their own garden or balcony.

En colaboración con el departamento de Espacios Verdes de Mont de Marsan, el café-rencontre ofrece a los vecinos y residentes de Mont de Marsan la posibilidad de reunirse en uno de los 3 huertos participativos de la ciudad para debatir y aprender más sobre la estacionalidad de la fruticultura, así como sobre su propio jardín o balcón.

In Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt von Mont de Marsan ermöglicht das Café-rencontre den Bewohnern des Viertels wie auch den Einwohnern von Mont de Marsan, sich in einem der drei partizipativen Obstgärten der Stadt zu treffen, um zu diskutieren und die Saisonalität der Obstplantagen, aber auch des eigenen Gartens oder Balkons besser zu kennen.

