Ouverture des fêtes de la Madeleine Mont-de-Marsan, 19 août 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Pa­rc Jean Rameau

À partir de 8h35 : course du Moun

Départ et arrivée : parc Jean Rameau

Rens. : coursedumoun.com

> 8h35 : course de Joëlette

Équipages constitués d’un coureur transporté

> 8h45 : les 10 km et 4 km du Moun

> 10h30 : mini Moun

Course pédestre pour les 7 à 13 ans

Cœur de Ville

Toute la journée : concerts live et sets DJ « made in Radio Mdm »

Rue du Maréchal Bosquet – Le Cercle des Citoyens, Librairie Caractères, Radio MDM

10h : au cœur de la feria montoise

Office de Tourisme

Découvrez l’envers du décor des festivités taurines avec les guides de l’Office de tourisme

Tarifs et réservations : 05 58 05 87 37 | visitmontdemarsan.fr

12h > 16h : Los Incognitos

Place des Bons vivants (place Charles de Gaulle) – Bella Storia

13h > 15h : TEKEMA (groupe gipsy festif)

16h30 > 19h30 : Les Go Fast (banda festive)

Place des Bons vivants (place Charles de Gaull.

Parc Jean Rameau

From 8.35am: Moun race

Start and finish: Parc Jean Rameau

Information: coursedumoun.com

> 8:35 am: Joëlette race

Teams of one transported runner

> 8:45 am: 10 km and 4 km of the Moun

> 10:30 am: Mini Moun

Pedestrian race for 7 to 13 year-olds

C?ur de Ville

All day: live concerts and DJ sets « made in Radio Mdm »

Rue du Maréchal Bosquet – Le Cercle des Citoyens, Librairie Caractères, Radio MDM

10am: at the heart of the montoise feria

Tourist Office

Take a behind-the-scenes look at the bullfighting festivities with guides from the Tourist Office

Prices and reservations: 05 58 05 87 37 | visitmontdemarsan.fr

12h > 16h : Los Incognitos

Place des Bons vivants (place Charles de Gaulle) – Bella Storia

13h > 15h : TEKEMA (festive gipsy group)

4:30 pm > 7:30 pm: Les Go Fast (festive banda)

Place des Bons vivants (place Charles de Gaull

Parque Jean Rameau

A partir de las 8h35: Carrera de montaña

Salida y llegada: Parc Jean Rameau

Información: coursedumoun.com

> A partir de las 8h35: Carrera de la Joëlette

Equipos formados por un corredor transportado

> 8.45h: los 10km y los 4km del Moun

> 10.30 h: Mini Moun

Carrera a pie para niños de 7 a 13 años

Cœur de Ville

Durante todo el día: conciertos en directo y DJ sets « made in Radio Mdm »

Rue du Maréchal Bosquet – Le Cercle des Citoyens, Librairie Caractères, Radio MDM

10 h: en el corazón de la feria montoise

Oficina de Turismo

Descubra entre bastidores los festejos taurinos con los guías de la Oficina de Turismo

Precios y reservas: 05 58 05 87 37 | visitmontdemarsan.fr

12h > 16h : Los Incógnitos

Place des Bons vivants (Plaza Charles de Gaulle) – Bella Storia

13h > 15h: TEKEMA (grupo gitano festivo)

16.30 h > 19.30 h: Les Go Fast (banda festiva)

Place des Bons vivants (plaza Charles de Gaull

Park Jean Rameau

Ab 8:35 Uhr: Moun-Rennen

Start und Ziel: Park Jean Rameau

Auskunft: coursedumoun.com

> 8.35 Uhr: Joëlette-Rennen

Mannschaften, die aus einem transportierten Läufer bestehen

> 8:45 Uhr: Die 10 km und 4 km des Moun

> 10.30 Uhr: Mini Moun

Fußrennen für 7- bis 13-Jährige

C?ur de Ville (Stadtviertel)

Den ganzen Tag: Live-Konzerte und DJ-Sets « made in Radio Mdm »

Rue du Maréchal Bosquet – Le Cercle des Citoyens, Librairie Caractères, Radio MDM

10 Uhr: Im Herzen der Feria von Mons

Fremdenverkehrsamt (Office de Tourisme)

Entdecken Sie mit den Fremdenführern des Fremdenverkehrsamtes die Hintergründe der Stierkampf-Festivitäten

Preise und Reservierungen: 05 58 05 87 37 | visitmontdemarsan.fr

12h > 16h : Los Incognitos

Place des Bons vivants (Platz Charles de Gaulle) – Bella Storia

13h > 15h : TEKEMA (festliche Gipsy-Gruppe)

16:30 > 19:30 Uhr: Les Go Fast (festliche Banda)

Place des Bons vivants (Place Charles de Gaull

