Le Festival des tréteaux Mont-de-Marsan, 17 août 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Après un an d’absence, le Festival des Tréteaux, crée par le Théâtre des Lumières en 2011, revient pour sa 12 eme édition. Carlo Basso, grand maestro italien de la commedia dell’arte, en sera de nouveau le parrain. Passée désormais sur un rythme de biennale, réparti sur 4 jours, il s’arrêtera à Bougues, Mont de Marsan, Laglorieuse. Avec ses représentation en plein air, le festival invite les spectateurs a (re)découvrir des comédies de qualité, inspirées par la Commedia dell’arte. Il met a l’honneur des compagnies théâtrales qui entremêlent les disciplines artistiques: escrime, acrobaties, chat, mime ….

2023-08-17 fin : 2023-08-20 . .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a year’s absence, the Festival des Tréteaux, created by the Théâtre des Lumières in 2011, returns for its 12th edition. Carlo Basso, the great Italian maestro of commedia dell’arte, will once again be the patron. Now a biennial event, spread over 4 days, it will make stops in Bougues, Mont de Marsan and Laglorieuse. With its open-air performances, the festival invites spectators to (re)discover quality comedies inspired by Commedia dell’arte. It showcases theatrical companies that interweave artistic disciplines: fencing, acrobatics, chat, mime?

Tras un año de ausencia, el Festival des Tréteaux, creado por el Théâtre des Lumières en 2011, regresa en su 12ª edición. Carlo Basso, el gran maestro italiano de la commedia dell’arte, será de nuevo el padrino. El festival, que se celebra cada dos años durante 4 días, hará escala en Bougues, Mont de Marsan y Laglorieuse. Con sus representaciones al aire libre, el festival invita al público a (re)descubrir comedias de calidad inspiradas en la Commedia dell’arte. Presenta compañías teatrales que entrelazan disciplinas artísticas: esgrima, acrobacia, gato, mimo..

Nach einem Jahr Pause kehrt das Festival des Tréteaux, das 2011 vom Théâtre des Lumières ins Leben gerufen wurde, zu seiner 12. Carlo Basso, der große italienische Meister der Commedia dell’arte, wird erneut Schirmherr des Festivals sein. Die Aufführung findet alle zwei Jahre statt und erstreckt sich über vier Tage, mit Stationen in Bougues, Mont de Marsan und Laglorieuse. Mit seinen Aufführungen unter freiem Himmel lädt das Festival die Zuschauer ein, hochwertige Komödien, die von der Commedia dell’arte inspiriert sind, (wieder) zu entdecken. Das Festival ehrt Theatergruppen, die verschiedene künstlerische Disziplinen miteinander verflechten: Fechten, Akrobatik, Chat, Pantomime?

