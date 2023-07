Programme du jeudi 20 juillet Mont-de-Marsan, 20 juillet 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

L­ac de pêche Menasse

­ 9h : concours de pêche des enfants

Parc Jean rameau

À partir de 10h15 : journée des pitchouns

Toute la journée animations dans le parc : jeux, parcours ludiques, structures gonflables, promenades à poney, ateliers danse, dessin, initiations aux échasses, spectacles, concerts…

> 10h15 : cérémonie d’ouverture

remise des clés aux enfants

> 10h45 : grand défilé

> 12h15 : pique-nique

Uniquement pour les enfants. Restauration possible sur place pour les parents

> 15h30 : final musical

Campo de feria

11h : lâcher de pigeons

Par l’association Le Messager Landais

11h : novillada non piquée

Erales de Alma Serena et La Espera

12h : Country Line Dance (country)

­ Peña El Juli (boulodrome)

15h30 : initiation à la tauromachie

Plazita des arènes

Avec l’école taurine de Richard Milian « Adour Aficion » et la ganaderia Agruna

2023-07-20

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Menasse fishing lake

9am: children’s fishing competition

Parc Jean rameau

From 10:15 am: Pitchouns Day

All-day entertainment in the park: games, fun runs, inflatables, pony rides, dance and drawing workshops, stilt-walking initiations, shows, concerts, etc

> 10:15 am: opening ceremony

presentation of keys to children

> 10:45 am: parade

> 12.15pm: picnic

For children only. Catering available on site for parents

> 3:30 pm: musical finale

Campo de feria

11am: pigeon release

By the association Le Messager Landais

11am: unpricked novillada

Erales by Alma Serena and La Espera

12pm: Country Line Dance

peña El Juli (boulodrome)

3:30pm: Introduction to bullfighting

Plazita bullring

With Richard Milian’s « Adour Aficion » bullfighting school and ganaderia Agruna

Lago de pesca de Menasse

9h: concurso de pesca infantil

Parque Jean rameau

A partir de las 10.15 h: Día de los Pitchouns

Animación durante todo el día en el parque: juegos, carreras lúdicas, estructuras hinchables, paseos en poni, talleres de baile, talleres de dibujo, iniciación a los zancos, espectáculos, conciertos, etc

> 10.15 h: ceremonia de apertura

entrega de llaves a los niños

> 10.45 h: desfile

> 12.15 h: picnic

Sólo para niños. Catering disponible in situ para los padres

> 15.30 h: final musical

Campo de feria

11h: suelta de palomas

A cargo de la asociación Le Messager Landais

11h: Unpiqué novillada

Erales a cargo de Alma Serena y La Espera

12h: Baile Country Line

peña El Juli (boulodrome)

15.30 h: Iniciación a la tauromaquia

Plaza de toros Plazita

Con la escuela taurina « Adour Aficion » de Richard Milian y la ganadería Agruna

Angelsee Menasse

9 Uhr: Angelwettbewerb der Kinder

Park Jean rameau

Ab 10.15 Uhr: Tag der Pitchouns

Den ganzen Tag über Animationen im Park: Spiele, Spielparcours, Hüpfburgen, Ponyreiten, Tanz- und Zeichenworkshops, Stelzenlauf, Aufführungen, Konzerte?

> 10.15 Uhr: Eröffnungszeremonie

übergabe der Schlüssel an die Kinder

> 10.45 Uhr: große Parade

> 12.15 Uhr: Picknick

Nur für die Kinder. Verpflegung für die Eltern vor Ort möglich

> 15.30 Uhr: Musikalisches Finale

Campo de feria

11 Uhr: Auflassen von Tauben

Durch den Verein Le Messager Landais

11 Uhr: Ungespickte Novillada

Erales de Alma Serena und La Espera

12 Uhr: Country Line Dance (Country)

peña El Juli (Boulodrome)

15:30 Uhr: Einführung in den Stierkampf

Plazita der Stierkampfarena

Mit der Stierkampfschule von Richard Milian « Adour Aficion » und der Ganaderia Agruna

