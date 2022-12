CONCERT VOCAL Eglise Saint Jean-Baptiste de Benquet Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

CONCERT VOCAL Eglise Saint Jean-Baptiste de Benquet, 21 janvier 2023 20:00, Mont-de-Marsan

Concert vocal avec deux choeurs: Sol Mi Douze (Mont de Marsan) et le Chœur d’hommes L’Orphéon du Cap de Gascogne (St Sever). Répertoire très varié. Samedi 21 janvier 2023 à 20h en l’église de Benquet. Concert vocal. La chorale montoise SOL MI DOUZE dirigée par Marie-Pierre LAMARQUE, invite le choeur d’hommes L’Orphéon du Cap de Gascogne de St Sever dirigé par Marie-Claude Cinelli, à partager un concert.

Le répertoire musical sera éclectique.

Un pot de l’amitié sera offert à la fin du concert.

L’entrée est libre de participation. Renseignements – contacts: solmidouze@gmail.com

