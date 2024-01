Cine-rencontre Cinéma Le Grand Club Mont-de-Marsan, vendredi 9 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09

Autour du film « Dancing Pina » de Florian Heinzen-Ziob. En partenariat avec le Conservatoire des Landes, Studio Libre A Corps, le cinéma le Grand Club et le café Music’ Suivi d’une rencontre avec Karen Juan , Elodie Camiade et Fatima Benjou.

Cinéma Le Grand Club 64 Bd de la République

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



