Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Au cours de ce séjour, tu pourras, au travers d’ateliers ludiques, prendre conscience de 2 enjeux majeurs pour ta génération: la place des médias dans nos vies et la préservation de l’environnement! MONT DE COUPPE Rue du Fort, 62480 LE PORTEL LE PORTEL Hauts-de-France Gare SNCF TGV de Boulogne-sur-Mer. A16 depuis Paris et Lille. [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Sur la Côte d’Opale, à quelques pas de la Ville de Boulogne-sur-Mer, surplombant une plage de sable fin, au cœur d’un jardin clos de 3800 m², se nichent 5 bâtiments d’hébergement de plain-pied (35 chambres pour une capacité totale de 120 lits), 1 restaurant et sa cuisine (120 couverts), ainsi qu’un bâtiment d’animation (jusqu’ à 5 salles). Dans le respect des protocoles sanitaires, ce séjour te permettra de découvrir l’écosystème naturel de la Côte d’Opale mais aussi de réfléchir, de manière ludique, à la place des médias et des écrans dans nos vies. Animations, grands jeux, veillées viennent compléter le programme Au programme: 5 ateliers nature : les laisses de mer, la dune Opaline, la pêche à pied, le cerf-volant et un rallye nature

1 atelier ludique sur l’éducation aux médias (fake news, réseaux sociaux, image numérique,…)

Grands jeux, plage, activités manuelles

Animation, veillées Le projet pédagogique du séjour labellisé « colos apprenantes » s’inscrit dans le projet éducatif de l’organisateur. Il tient compte de la nécessité de proposer aux publics des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances et de contacts avec la nature après une longue période de confinement tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité. Notre séjour proposera des activités qui s’appuie sur les thématiques suivantes proposées au cahier des charges : le développement durable et la transition écologique (ateliers nature)

l’éducation aux médias (atelier de sensibilisation, échanges et jeux de rôles)

les activités physiques et sportives (sports de cohésion)

