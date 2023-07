Spectacle – Richard III – Cie Théâtre en pièces Mont de Cerisy Cerisy-Belle-Étoile, 8 août 2023, Cerisy-Belle-Étoile.

Cerisy-Belle-Étoile,Orne

Richard III – Cie Théâtre en pièces

D’après William Shakespeare

Au lendemain de la sanglante Guerre des Roses opposant les familles d’York et Lancaster, l’Angleterre panse lentement ses plaies béantes sous le jeune règne d’Edouard IV d’York. Mais Richard, son frère cadet, le monstrueux, à l’intelligence prodigieuse, ne compte pas jouir d’une paix qui reléguerait de nouveau au rang de bête de foire. Sa haine est à la hauteur des ressources de son esprit et la frénésie de sa revanche lancée contre l’existence entière n’épargnera nulle âme.

Sur réservation

Tarif : participation au chapeau.

Mont de Cerisy

Cerisy-Belle-Étoile 61100 Orne Normandie



Richard III – Théâtre en pièces company

After William Shakespeare

In the aftermath of the bloody War of the Roses between the York and Lancaster families, England is slowly healing its gaping wounds under the young reign of Edward IV of York. But Richard, his monstrous younger brother, with his prodigious intelligence, has no intention of enjoying a peace that would once again relegate him to the status of a circus freak. His hatred is equal to the resources of his mind, and the frenzy of his revenge against the whole of existence will spare no soul.

By reservation only

Price: participation by the hat

Ricardo III – Compañía Théâtre en pièces

Basado en William Shakespeare

Tras la sangrienta Guerra de las Dos Rosas entre las familias York y Lancaster, Inglaterra restaña lentamente sus heridas bajo el joven reinado de Eduardo IV de York. Pero Ricardo, su monstruoso hermano menor, con su prodigiosa inteligencia, no tiene intención de disfrutar de una paz que le relegaría una vez más a la condición de fenómeno de circo. Su odio es igual a los recursos de su mente, y el frenesí de su venganza contra toda la existencia no perdonará a ningún alma.

Sólo con reserva previa

Precio: participación por sombrero

Richard III – Cie Théâtre en pièces (Theater in Stücken)

Nach William Shakespeare

Nach den blutigen Rosenkriegen zwischen den Familien York und Lancaster heilt England unter der jungen Herrschaft von Edward IV. von York langsam seine klaffenden Wunden. Doch Richard, sein jüngerer Bruder, das Monster mit der ungeheuren Intelligenz, hat nicht vor, einen Frieden zu genießen, der ihn wieder zu einer Bestie degradieren würde. Sein Hass ist so groß wie die Ressourcen seines Geistes und sein Rachefeldzug gegen die gesamte Existenz wird keine Seele verschonen.

Auf Vorbestellung

Tarif: Teilnahme am Hut

