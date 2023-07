Visite Scolaire à Mont Cornu Mont Cornu Montcornet, 12 juillet 2023, Montcornet.

Montcornet,Ardennes

L’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne organise des visites scolaires sur le site de Mont Cornu à Montcornet en Ardenne. Venez avec vos élèves remonter le temps et comprendre l’habitat à travers les époques. C’est à la fois un cours d’histoire, d’observation et de manipulation avec les ateliers. Réservez votre visite auprès de l’office de tourisme Vallées et Plateau d’Ardenne bureau de Rocroi ou Monthermé 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants de maternelle 1 accompagnateur gratuit pour 16 enfants de primaire Devis possible sur demande..

fin : . .

Mont Cornu

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est



The tourist office Vallées et Plateau d’Ardenne organizes school visits on the site of Mont Cornu in Montcornet in Ardenne. Come with your students to go back in time and understand the habitat through the ages. It is at the same time a course of history, observation and manipulation with the workshops. Reserve your visit at the tourist office of the Vallées et Plateau d’Ardenne, Rocroi or Monthermé. 1 free guide for 8 children of kindergarten 1 free guide for 16 children of primary school.

La oficina de turismo de Vallées et Plateau d’Ardenne organiza visitas escolares al emplazamiento del Mont Cornu en Montcornet, en las Ardenas. Venga con sus alumnos para retroceder en el tiempo y comprender el hábitat a través de los tiempos. Es una lección de historia, una lección de observación y un taller práctico. Reserve su visita en la oficina de turismo de Vallées et Plateau d’Ardenne en Rocroi o Monthermé 1 guía gratuito para 8 niños de jardín de infancia 1 guía gratuito para 16 niños de primaria Cita disponible a petición.

Das Fremdenverkehrsamt Vallées et Plateau d’Ardenne organisiert Schulbesuche auf dem Gelände des Mont Cornu in Montcornet in den Ardennen. Gehen Sie mit Ihren Schülern in der Zeit zurück und verstehen Sie das Wohnen im Laufe der Epochen. Es ist gleichzeitig Geschichtsunterricht, Beobachtung und Manipulation mit den Workshops. Buchen Sie Ihren Besuch beim Fremdenverkehrsamt Vallées et Plateau d’Ardenne Büro Rocroi oder Monthermé 1 Begleitperson kostenlos für 8 Kindergartenkinder 1 Begleitperson kostenlos für 16 Grundschulkinder Kostenvoranschlag auf Anfrage möglich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme