Rallye promenade historique Mont Cornu Montcornet

Montcornet

Début : 2024-06-09

fin : 2024-06-09 Découvert des conflits dans le Sedanais sous forme d’énigmes et de jeux. Covoiturage à partir de Montcornet, pique nique tiré du sac..

Mont Cornu Voie de la Magdeleine

Montcornet 08090 Ardennes Grand Est

