MONT-CINERE – Mont-Cinère THEATRE LE RANELAGH Paris, dimanche 24 mars 2024.

Au domaine de Mont-Cinère, en cette fin du XIXème siècle, Catherine vit avec sa fille Emilie qui y a froid, porte des vêtements usés… L’argent semble manquer pour entretenir cette grande demeure bourgeoise. Catherine compte obsessionnellement, épargne, économise avec désespoir. Chaque sou susceptible d’être dépensé est un gouffre d’angoisses. Les rapports conflictuels avec l’adolescente qui rêve de confort et de chaleur s’accélèrent. La grand-mère, quant à elle, alimente l’avarice du cœur, tantôt en se liguant contre sa fille, tantôt en ridiculisant sa petite-fille… Mais entre luttes intestines, alliances et trahisons, se joue l’avenir de Mont-Cinère.Un huis-clos familial entre trois générations de femmes.D’après le roman de Julien GREEN de l’Académie française Adaptation et mise en scène Stéphane BouvetAssisté par Elodie RousselAvec Catherine Toffaletti, Mona Thanaël, Lola BalazucCostumes Béatrice Gohard / Création sonore Jean-Baptiste Aubonnet / Création Lumière Elodie MuratDurée : 1h15

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75