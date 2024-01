Spectacle Le yoga du jonglage Bibliothèque Mont, samedi 3 février 2024.

Spectacle Le yoga du jonglage Bibliothèque Mont Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Maître Swami, grand Professeur indien envoyé par les hauts dirigeants du mythique temple de Raghunatshi, est chargé de la lourde mission de faire connaître au monde entier cette discipline injustement méconnue…

Un spectacle de jonglage de haut vol saupoudré d’humour et de second degré. Et pour mettre en pratique la discipline, le grand maître vous invitera à l’expérimenter par vous-même.

Bibliothèque 2 rue du Bilatge

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.mont@gmail.com



