Monstres Théâtre Darius Milhaud, 13 avril 2023, Paris.

Du mercredi 03 mai 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

mercredi

de 19h00 à 20h10

Du jeudi 13 avril 2023 au jeudi 27 avril 2023 :

jeudi

de 19h00 à 20h10

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

Tarif plein : 18€

Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Moins de 12 ans : 9€*

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Tous vocifèrent et personne ne s’écoute. Dans un tel climat, seuls les monstres s’expriment…

Noé, Amédée, Angèle et Sara, jeunes comédiens, montent leur prochain spectacle. Alors qu’ils répètent une adaptation de Noé d’une œuvre de Simone Schwarz-Bart sur un ouvrier Haïtien et sa femme, une violente dispute éclate. La création de Noé ne résonne pas de la même manière pour tous. Noé est-il légitime de raconter l’histoire de ces personnes s’il n’a jamais vécu le racisme, l’exil ? Une histoire peut-elle être racontée avec justesse par quelqu’un qui ne l’a pas vécue ? Qui suis-je au-delà de ce qu’une société projette sur moi ? Tous vocifèrent et personne ne s’écoute. Dans un tel climat, seuls les monstres s’expriment.

Au travers de cette pièce le Collectif Monstres signe sa première création. Parce qu’à force de ne pas s’écouter on devient le monstre de l’autre… on en a tiré une leçon, une raison d’exister, notre troupe sera diverse ou ne sera pas. Un théâtre à la fois beau et chaotique avec une mise en scène vivante et contrastée. Une scène épurée. Des allers-retours entre réel et rêve. Des lumières qui habillent le plateau. Des vidéo projections. Des moments dansés, chorégraphiés. Des musiques instrumentales, électroniques. Des tableaux forts et colorés qui déstabilisent…

On avance ensemble, avec le théâtre, pour rêver d’un ailleurs…

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur seuls surgissent les monstres ». Antonio Gramsci.

————————————————————————-

Autrice & Metteuse en scène : Elisa Sitbon Kendall

Interprètes : Djerry Bernard, Bonnie Charlès, Loreine Moungnanou, Florian Schwob

Genre : Comédie dramatique

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/monstres/

Collectif Monstres Monstres