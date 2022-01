Monstres sacrés L’Alliage, 20 mars 2022, Olivet.

Monstres sacrés

L’Alliage, le dimanche 20 mars à 17:00

**Monstres sacrés est un concert autour du thème du héros, du personnage légendaire qui prend vie sur les scènes d’opéra mais aussi dans la musique elle-même.** Il lie trois œuvres phares du répertoire du XIXe siècle : le Triple concerto pour violon, violoncelle et piano de Beethoven, et deux compositions de Wagner, les Wesendonck-Lieder ainsi que des extraits de Tristan et Isolde. Le concert met en scène le savoir-faire de l’Ensemble Miroirs étendus à travers la présence d’instruments électroniques pour une progression de la musique acoustique vers la musique sonorisée et l’électroacoustique. Programme des œuvres interprétées : • Triple Concerto Ludwig van Beethoven (1770-1827) transcription pour ensemble à cordes : Dimitri Soudoplatoff • Wesendonck Lieder, extraits de Tristan et Isolde, Richard Wagner (1813-1883) transcription pour ensemble à cordes et électronique : Othman Louati Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 30 € • Tarif réduit : 21 € Spectacle éligible Pass Tout public L’Alliage Assis 1h30 Ensemble Miroirs étendus

Sur réservation – Ouverture de la billetterie : mardi 22/02 à 10h

par l’ensemble Miroirs étendus

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T18:30:00