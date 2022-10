Monstres et Merveilles de Benjamin Lacombe

Monstres et Merveilles de Benjamin Lacombe, 8 octobre 2022, . Monstres et Merveilles de Benjamin Lacombe



2022-10-08 – 2023-01-29 Imaginée par la Maison d’Ailleurs, musée et centre de recherche spécialisé de la science-fiction, de l’utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains (Suisse), l’exposition propose un voyage dans l’univers fabuleux de Benjamin Lacombe, ponctué de contes et légendes, monstres et merveilles. Si la littérature enfantine classique est un des thèmes de prédilection de Benjamin Lacombe, ses illustrations de contes de fées donnent naissance à un univers visuel hérité à la fois de l’art gothique et de l’esthétique manga. Partez à la découverte de son œuvre, résolvez des énigmes et inventez vos propres histoires à travers les dispositifs ludiques qui vous sont proposés. A partir de 9 ans dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville