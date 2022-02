Monstres et créatures : projection de films en partenariat avec le GREC Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Monstres et créatures : projection de films en partenariat avec le GREC Médiathèque Françoise Sagan, 12 avril 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

Dans le cadre de sa thématique “Monstres et créatures”, la médiathèque Sagan vous invite à une projection de courts et moyens métrages sélectionnés par notre partenaire, le G.R.E.C, en présence des réalisateur/trices. Monstres et créatures : soirée de projection en partenariat avec le G.R.E.C Le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) produit des premiers court métrages – fiction, expérimental, film d’art, animation, essai – en veillant à leur caractère singulier et innovant. Notre partenaire s’est librement inspiré de la thématique “Monstres et créatures” valorisée en avril à la médiathèque Sagan pour vous proposer une sélection de films. La projection sera suivie d’une discussion avec les réalisateur/trices. PROGRAMME : Humide de Joan Bentosela (avec Laure Calamy – 2007, fiction, 15 min) Ce matin, Sylvie est seule à la piscine municipale de son quartier. Obligée de plonger au fond de l’eau pour récupérer une palme, elle se fait agresser par un monstre. De retour dans les vestiaires, Sylvie n’arrive plus à sécher… Les hommes poissons de Guillaume Chevalier (2017, fiction, 22 min) Manue travaille dans un hôtel de zone industrielle. Un matin, elle disjoncte au milieu des petits-déjeuner. Michael, un travailleur itinérant qui assiste à la scène, accepte de l’amener à Petit-Fort. Ce dont il est loin de se douter, c’est que ce voyage va bouleverser sa routine. Aquariens d’Alice Barsby (avec Finnegan Oldfield – 2020, fiction, 15 min) Dans le monde des Aquariens des marées gigantesques recouvrent par intermittence les littoraux. Pourtant dans une ville balnéaire désertée, un couple d’irréductibles refuse de partir. Leur fils Evan, venu leur rendre visite pour Noël, voudrait s’en aller avant la marée haute, mais ils le retiennent. Médiathèque Françoise Sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg Paris 75010 Contact : 0153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ Cinéma

