Monstres d’hier et de demain Lycée Professionnel Robert Keller Cachan, mardi 19 mars 2024.

Monstres d’hier et de demain Les Dramaticules / Jérémie Le Louët Mardi 19 mars, 19h30 Lycée Professionnel Robert Keller

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T19:30:00+01:00 – 2024-03-19T20:20:00+01:00

Fin : 2024-03-19T19:30:00+01:00 – 2024-03-19T20:20:00+01:00

Outre les spectacles de plateau, les Dramaticules ont créé et développé un répertoire de petites formes et lectures-spectacles hors-les-murs, qu’ils proposent dans tous types de lieux et d’espaces. La lecture-spectacle Monstres d’hier et de demain est au répertoire de la compagnie depuis 2012.

Le monstre est cet être hors du commun qui nous fascine et nous terrifie par sa différence et sa propension à transgresser les normes établies. Très tôt, les figures de l’étrange et de la monstruosité ont composé un répertoire d’une richesse inépuisable, donnant lieu à de multiples spéculations et se chargeant de toutes sortes de significations.

Jérémie Le Louët et Théo Pombet font résonner trois contes du 17e au 20e siècle, du conte moral à la nouvelle fantastique, de l’effroyable au scandaleux, de Perrault à Lovecraft.

Cris de révolte d’alchimistes du verbe, ces textes révèlent une poésie étonnante, inquiétante et spectaculaire.

>> Contes audio à découvrir : ici

>> + d’informations : ici

Lycée Professionnel Robert Keller 36 Av. du Président Wilson, 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « n.guedj@dramaticules.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0699381530 »}] [{« data »: {« author »: « Les Dramaticules », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Dramaticules sont une compagnie de thu00e9u00e2tre francilienne cru00e9u00e9e en 2002 u00e0 l’initiative de Nou00e9mie Guedj et Ju00e9ru00e9mie Le Louu00ebt. Composu00e9e d’une quinzaine de membres, la compagnie a pour activitu00e9s princip », « type »: « rich », « title »: « Les Dramaticules », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-rKvj3AzqXSU8QV9R-WOEFBg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/user-813479671/tracks », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/user-813479671 », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-813479671/tracks »}, {« link »: « https://www.dramaticules.fr/creations/monstres-dhier-et-de-demain/ »}]

Théâtre Jérémie Le Louët

© Les Dramaticules