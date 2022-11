Monstres ? contes mythologiques électriques, 19 décembre 2022, .

Monstres ? contes mythologiques électriques



2022-12-19 – 2022-12-19

La mythologie racontée du point de vue des monstres, où l’on s’aperçoit que le monstre n’est pas forcément celui que l’on croit. Typhon, Méduse, Charybde et Sylla, l’hydre de Lerne, le lion de Némée, et les autres créatures ont enfin droit à la parole ! Ils viennent raconter leur histoire et leur destin tragique.



Jouets des Dieux, il sont les trophées des héros en quête de gloire. La voix des monstres prend vie dans celle du conteur et dans les sons et effets électriques du musicien.



Par la Cie les 3 Pommes.



Informations pratiques

> À partir de 7 ans

> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

Pour fêter Noël le musée vous propose quatre après-midis de contes en compagnie de Pierre Padaillé, passeur d’Histoire et d’histoires (Cie Les 3 Pommes) et Vincent Brégère, musicien.

