De la terre et du metal, ou quand le vent se lève sur les plaines du sud des Etats-Unis pour venir retourner les cervicales sous nos latitudes. Formé en 2019, ce « Joint-Snake » à 4 têtes de MONSTER HATE MACHINE envoie ses rafales de riffs entre Rock et Metal, fleurant bon l’inspiration des déserts texans où les cowboys font résonner leurs guitares et les coyotes leur cri. Composé de Greg T. à la voix, Dude (Velvetfish, ex-Meltdown…) à la guitare et cigarbox, d’Evan (ex-Gaijin) à la basse et Blanchette (Keskya) à la batterie, MONSTER HATE MACHINE (dit « MHM » pour les intimes) a sorti un premier EP de 4 titres « Mechanical Field » à l’automne 2020.

Prix libre pour le groupe

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



