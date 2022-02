Monster Dog Dayz Allemans-du-Dropt, 16 avril 2022, Allemans-du-Dropt.

Monster Dog Dayz Allemans-du-Dropt

2022-04-16 – 2022-04-18

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Monster Dog Dayz est LA compétition d’agility du Sud-Ouest de la France.

L‘agility est une activité ludique et sportive ouverte à tous les chiens. Elle fait appel à la complicité entre le maitre et le chien. Le chien franchit des obstacles, guidé aux gestes et à la voix par son maitre.

Venez participez à cette rencontre très conviviale !

+33 7 69 56 63 31

©hardkor-agility

Allemans-du-Dropt

