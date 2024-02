Monster Dog Dayz Stade communal Allemans-du-Dropt, samedi 30 mars 2024.

Monster Dog Dayz Stade communal Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux goûter à l’ambiance de folie du Monster Dog Dayz, la compétition d’agility du Sud-Ouest de la France. L‘agility est une activité ludique et sportive ouverte à tous les chiens. Elle fait appel à la complicité entre le maître et le chien. Le chien franchit des obstacles, guidé aux gestes et à la voix par son maître. De nombreuses animations sont prévues dans le but de vous faire découvrir cette compétition. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Stade communal Avenue du Gué

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Monster Dog Dayz Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2024-02-15 par OT du Pays de Lauzun