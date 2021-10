“Monsieur X” avec Pierre RICHARD Théâtre Municipal de Nevers, 3 février 2022, Nevers.

“Monsieur X” avec Pierre RICHARD

Théâtre Municipal de Nevers, le jeudi 3 février 2022 à 20:00

**Un voyage empreint de rêveries et d’images projetées dans les hauteurs d’un immeuble où le quotidien bien ordonné d’un tendre retraité se désarticule pour conduire jusqu’à la métamorphose. Le monde de Monsieur X devient un endroit d’où surgissent des événements surréalistes, drôles, mystérieux, et magiques.** Á 87 ans, le grand Pierre Richard imprègne notre inconscient collectif par le rire, la poésie et une façon rien qu’à lui d’être au monde, en digne héritier des acteurs du burlesque, Keaton, Chaplin, Tati… Il interprète ici ce seul-en-scène dans une chorégraphie de gestes ordinaires précis et simples et nous transporte dans une rêverie sans paroles dans un théâtre visuel, hybride où tout est langage : le geste, mais aussi les images, les objets, la nature, la musique et les sons. Une poésie suspendue ! Report du samedi 19 janvier 2021. _Les billets initiaux restent valables pour cette nouvelle date dans les mêmes conditions d’accueil._

de 9 à 31 €

seul en scène

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



