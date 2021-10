Monsieur X – avec Pierre Richard – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 7 décembre 2021, Carquefou.

2021-12-07

Théâtre. Inoubliable interprète du Grand Blond avec une chaussure noire, Pierre Richard renoue avec son personnage de Pierrot Lunaire. Du haut de ses 85 ans, le comédien nous ouvre les portes d’un monde surréaliste et débordant de poésie avec ce seul-en-scène muet, écrit pour lui. Comme son nom l’indique, Monsieur X est un homme ordinaire. Un “Monsieur Tout le monde” qui vit, seul, entre les quatre murs défraîchis d’un petit studio situé dans les hauteurs d’un immeuble anonyme. Dans un dialogue entre réel et illusion, la routine de son quotidien se désarticule sous nos yeux. Avec une gestuelle hésitante et faussement maladroite, Pierre Richard affronte alors une succession de péripéties inspirées de Keaton, Chaplin ou Tati. Dans un décor truffé de trucages, de bruitages en série et de projections, il nous fait voyager dans l’univers de cet homme solitaire peuplé de rêves. Un spectacle plein de facéties, de surprises et de drôlerie. Un seul en scène, sans parole, écrit et mis en scène par Mathilda MayAssistante mise en scène : Anne Poirier-BussonMusique originale : Ibrahim MaaloufAvec Pierre Richard MOLIÈRE 2020 du Seul en scèneDurée : 1h10

