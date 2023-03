Monsieur Tristan – Sexy Mother Fucker LA COMEDIE DE TOULOUSE, 21 avril 2023, TOULOUSE.

Monsieur Tristan – Sexy Mother Fucker LA COMEDIE DE TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LA CUISINE présente, en accord avec LA PETITE COMEDIE ce spectacle « Yo je suis chanteur, rappeur, guitariste, live looper, finger drummer… Bref un musicien t’as vu! J’ai appris d’abord la musique classique mais j’adore le rock grunge. J’ai une gueule de rocker mais je kiffe le hip-hop. Et je suis un motherfucker qui aime les chansons de lover. Alors après avoir roulé ma bosse de musicien sur les plages, dans les bars ,les terrasses de touristes, les salles de concerts et bien plus encore, je fais désormais mon intéressant dans les comedy clubs. Alors vas-y viens, je t’explique. En mode stand up et aussi avec de la musique. bisous bisous Motherfuckers » Monsieur Tristan

LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

