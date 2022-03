Monsieur Tristan Bijou, 18 mars 2022, Toulouse.

Monsieur Tristan

Bijou, le vendredi 18 mars à 21:30

### Concert Il est de retour ! Le mec du canapé le plus indétrônable remonte sur la scène du Bijou pour un _show_ bourré de surprises et de délire musical. Démonter un tube, et le remonter, tel un moteur de vieille bagnole devant les yeux, et les oreilles, ébahis du public, c’est la mission que s’est fixée une nouvelle fois Monsieur Tristan. On rit, bien entendu, on chante à tue-tête et on s’amuse. Venez ! Vous ne le regretterez pas. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net) ![]() ### Infos pratiques Le 18 mars à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux / Abonnement Pass’ Découverte

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



