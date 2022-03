Monsieur Soel aux Déchargeurs, notre sélection chanson Les Déchargeurs, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 22 avril 2022 :

jeudi, vendredi

de 19h00 à 22h00

payant

Monsieur Soel promène sur scène son univers singulier et son ukulélé. On vous invite à découvrir ses chansons tout simplement magiques et pleines d’une poésie à la Tim Burton aux Déchargeurs les jeudi et vendredi jusqu’au 22 avril 2022

Artiste à suivre, Monsieur Soel se fait, le temps de cette résidence au Théâtre des Déchargeurs, passager observateur et contemplatif et nous raconte la nostalgie, le temps qui passe, les questions sans réponses et toutes ces choses impalpables qui nous traversent, nous, si petits terriens.

Le temps dʼun concert intimiste, valises à histoires et ukulélé à la main, dans un décor fait de bric et de broc, il nous livre avec délicatesse ses carnets d’histoires les plus secrets

Les Déchargeurs 3 rue des Déchargeurs Paris 75001

Contact : https://www.lesdechargeurs.fr/produit/monsieur-soel-le-31-03-2022-a-19h00/

Concert;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-03-31T19:00:00+01:00_2022-03-31T22:00:00+01:00;2022-04-01T19:00:00+01:00_2022-04-01T22:00:00+01:00;2022-04-07T19:00:00+01:00_2022-04-07T22:00:00+01:00;2022-04-08T19:00:00+01:00_2022-04-08T22:00:00+01:00;2022-04-14T19:00:00+01:00_2022-04-14T22:00:00+01:00;2022-04-15T19:00:00+01:00_2022-04-15T22:00:00+01:00;2022-04-21T19:00:00+01:00_2022-04-21T22:00:00+01:00;2022-04-22T19:00:00+01:00_2022-04-22T22:00:00+01:00

Monsieur Soel @Déchargeurs